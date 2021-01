Salvini: “Scudetto roba tra Juve e Inter. Stadio progetto da 1,2 miliardi, per i 2 club è…”

“Da milanista, gli unici sorrisi che abbiamo avuto in questi mesi terribili sono legati ai goal dei ragazzi. Speriamo che duri”, ma di vittoria del campionato “non ne voglio neanche parlare, lo scudetto se lo giocano Inter e Juve. E’ evidente che il Milan non potrà mai vincere lo scudetto, lo scudetto se lo giocano Inter e Juve, noi ci accontentiamo, come squadra, di essere tornata a partecipare con grinta, poi, per scaramanzia, lo scudetto sicuramente lo vincerà qualcun altro”.

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de ‘La politica nel pallone’ su Gr Rai Parlamento. Per il leader del Carroccio la compagine di Pioli “nello spirito di squadra” ricorda i grandi Milan del passato, quelli allenati da Arrigo e Sacchi e Fabio Capello. “Lo spirito di squadra, il mix tra giovani ed esperti, un allenatore silenzioso, umile, che ha dato un’identità alla squadra mi piacciono. Se a questo aggiungiamo il progetto del nuovo stadio per Milan e Inter, che mobilita un miliardo e duecento milioni di euro, riqualifica una parte della città e offre migliaia di posti di lavoro, potranno essere anni importanti, sia per il Milan che per l’Inter, anche fuori dal campo”.