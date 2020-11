Salvini: “Senza pubblico non è calcio. Scudetto? Non vince il Milan”

Intervenuto in diretta su CalcioNapoli24 TV, il senatore e segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini ha parlato del campionato di Serie A e del primato del Milan.

“Milan da scudetto? Un conto è partire col piede giusto dopo dieci anni di sofferenze, un altro è pronunciare quella parola. Questo campionato è aperto, dopo anni in cui alla seconda giornata già si capiva che avrebbe vinto la Juventus. Ci sono 6-7 squadre che possono vincerlo, tra cui il Napoli che al di là della serata di ieri penso sia una di quelle più competitive. Questo campionato strano senza pubblico non è calcio fino in fondo, però è aperto rispetto ai dieci anni precedenti. Più che per me, a me piacerebbe che il Milan tornasse a vincere per mio figlio: sono stato adolescente negli anni del Milan di Sacchi, mio figlio ha 17 anni e ancora non l’ha visto vincere nulla. Mi piacerebbe potesse esultare come ha fatto il babbo, ricordo i Napoli-Milan con Maradona ed era un’altra poesia. Non penso che il Milan vincerà, al di là della scaramanzia, ma ci sono tante squadre in lotta“.

Salvini parla anche di Zlatan Ibrahimovic: “È un mostro, io a 47 anni non riesco a fare un ventesimo di ciò che fa lui su una gamba sola: sono legato alle bandiere che iniziano e finiscono le carriere con una sola maglia, chi gira 5-10 squadre da quel punto di vista non corrisponde al mio modello. Ma di fronte a certi campioni giù il cappello e si rimane in silenzio“.