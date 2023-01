Salvini: “Basta con i no, diamo a Milano lo stadio nuovo che si merita. Occorre correre”

"Superiamo i no e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano lo stadio nuovo che si merita": questo è l'invito del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che in un video è tornato a parlare di San Siro. "Milano - ha detto - non può più aspettare, non possiamo più perdere tempo dopo anni di chiacchiere, progetti, di riunioni bisogna riqualificare e dare nuova vita al quartiere San Siro e soprattutto dare alla città, ai tifosi e alle squadre uno stadio nuovo, più moderno, più sicuro, più green, più europeo".