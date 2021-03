Salvini: “Stadio, partito del no non ha senso. Surreale tutto fermo per problemi amministrativi”

Il leader della Lega ha parlato da Telelombardia delle trattative per il nuovo stadio di Milano tra Inter, Milan e il Comune

Secondo l'ex ministro dell'Interno "il partito del no non ha mai avuto senso e ne ha ancora meno ora". Trova "surreale" che del nuovo stadio se ne stia parlando da anni, ma che tutto rimanga fermo "per colpa dei problemi interni all'amministrazione". Se alle elezioni comunali vincerà il centrodestra (che ancora non ha un candidato ufficiale), Salvini promette un cambiamento nella gestione del capoluogo lombardo: "Se saremo noi alla guida della città, come mi auguro- conclude- non solo faremo lo stadio, ma ci occuperemo anche del recupero degli scali ferroviari e di nuove infrastrutture". Al sindaco Sala ricorda, poi, che per dirsi "green non basta fare la pista ciclabile in corso Buenos Aires".