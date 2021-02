Samaden: “L’obiettivo è quello di far giocare il più possibile i ragazzi”

Le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter: "Molto importante essere tornati a giocare"

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nei minuti che hanno preceduto il calcio di inizio del derby contro il Milan: "È bellissimo essere tornati a giocare e molto importante, questi ragazzi avevano bisogno di giocare, spesso servono alle prime squadre e quindi è importante che siano pronti, devono disegnarsi un percorso per il futuro. Giocare per molti di loro, soprattutto per i fuoriquota e per i 2002, è importante per avere visibilità e per esere pronti per la prossima stagione. Tutto quello che è stato fatto è stato faticoso, va sottolineata la scelta intelligente di fermarsi della Lega di Serie A. Questo ci ha permesso di ripartire e, soprattutto, di tornare a giocare: quella fatica non è niente rispetto alla felicità di vedere i ragazzi tornare a giocare.