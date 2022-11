Samp, Bellucci: “Stankovic può fare la differenza. Ferrero deve sapere una cosa”

"Mi piace Stankovic quando vuole togliere pressione ai ragazzi. Ma anche Ferrero deve sapere che con le sue azioni mette pressione ai ragazzi. L'unico obiettivo è salvarsi ora, non serve altro. A ora la Sampdoria sta diventando un circo. Stankovic l'uomo giusto adesso? Difficile dirlo. E' vero che è il primo anno che allena una società molto importante in Serie A e in una situazione difficile, però devo dire che si è preso una bella responsabilità. Da uno come lui me lo aspetto, però la Samp deve migliorare tanto. Contro il Lecce hanno inciso gli episodi, ma non si può perdere uno scontro diretto. Stankovic mi piace come allenatore e può fare la differenza, non ha un vero proprio leader questa squadra e i ragazzi devono aggrapparsi a lui. L'unico altro a cui affidarsi è Rincon, uno che non molla mai. Ce ne vorrebbero di più di giocatori come lui per dare una mano al tecnico".