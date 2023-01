Serie A, Samp in campo contro il Napoli con una maglia per Vialli e Mihajlovic

Per l'ambiente della Sampdoria è un momento davvero difficilissimo. Prima la morte di Sinisa Mihajlovic e poi quella di Gianluca Vialli, due protagonisti della storia blucerchiata ognuno a suo modo, hanno gettato un velo di malinconia su Marassi. E questa sera (alle 18), in occasione della partita contro il Napoli, la formazione blucerchiata - guidata da Stankovic - scenderà in campo con una maglia speciale dedicata ai due ex giocatori scomparsi per malattie diverse, per un comune tragico destino.