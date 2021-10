Serie A, gol e spettacolo a Marassi: Samp-Udinese 3-3. Poker Verona allo Spezia

I risultati delle gare delle 15 in Serie A

Pari e spettacolo a Marassi, dove la gara tra la Sampdoria di D'Aversa e l'Udinese di Gotti termina con il risultato di 3-3. Apre le danze il gol di Pereyra, raggiunto dall'autorete di Stryger Larsen: i bianconeri raddoppiano però prima della fine del primo tempo con Beto. Nella seconda frazione Quagliarella fa 2-2 su rigore e Candreva, con un eurogol, porta i blucerchiati in vantaggio: Forestieri sul finale fa però 3-3. A Verona, invece, non c'è storia: la squadra di Tudor rifila infatti un poker allo Spezia di Thiago Motta. In gol Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa.