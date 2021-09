Sampdoria, verso l’Inter: non solo Gabbiadini, in tre lavorano a parte

Le novità dal report ufficiale del club blucerchiato in vista della partita in programma domenica alle 12.30

Sampdoria al lavoro questa mattina verso il match contro l'Inter di domenica. Ecco le novità dal report ufficiale del club blucerchiato: "È il campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco ad ospitare il penultimo allenamento in vista della sfida casalinga di domenica con l’Inter (ore 12.30). Roberto D’Aversa e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su prevenzione, riscaldamento tecnico, lavoro tattico e finalizzazioni a rete. Percorsi personalizzati per Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, continua invece il programma di recupero agonistico Manolo Gabbiadini. Domani, sabato, è in programma al mattino la rifinitura", si legge.