RIVALI/ Sampdoria, Audero: “Inter? Dobbiamo ricaricarci prima possibile. Sappiamo che…”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, prossima avversaria dell’Inter in campionato, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato dopo la gara di ieri all’Olimpico con la Roma: “Della partita salvo la voglia di non mollare e provare a riprendere una gara complicata. Per poco non ci siamo riusciti. Subito un’altra partita? Quest’anno sarà così fino alla fine: dovremo essere bravi a ricaricarci prima possibile, sapendo che anche per le altre ci sarà un dispendio di energie notevole. Non siamo gli unici a giocare ogni tre giorni”.