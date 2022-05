Sampdoria, Audero: “Contro l’Inter partita seria, vogliamo fare bella figura”

Il portiere blucerchiato non intende abbassare la guardia in vista dell'ultima giornata di campionato di domenica

Emil Audero, portiere della Sampdoria, in un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato della sfida di domenica contro l'Inter, ultima giornata di campionato: "Sono stati mesi duri e difficili. Ogni volta tornavamo a casa con un peso sul petto. Era pesante. Sapevamo che l'avremmo tirata per le lunghe, siamo arrivati quasi all'ultima giornata. La vittoria dell'Inter a Cagliari ci ha dato l'aritmetica salvezza. Una settimana in cui piano, piano l'adrenalina ha lasciato spazio alla serenità, alla leggerezza di testa. E lunedì contro la Fiorentina abbiamo giocato una bellissima partita".

"Dobbiamo andare a Milano a fare una partita seria. Le partite vanno rispettate. In questo caso ancora di più. E' normale che non sarà facile per più motivi, però è anche vero che abbiamo fatto vedere con la Fiorentina che se abbiamo la testa leggera le cose possiamo farle bene, anche meglio. Oggi me la godo. Vado a giocarmi una bella partita di calcio in uno stadio tutto esaurito. Un contesto, un clima di attenzione a livelli altissimi. Di conseguenza vado a San Siro per fare bella figura e giocare la mia, la nostra partita. Certo, la forza dell'Inter e il momento che sta attraversando lo conosciamo tutti".