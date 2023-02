Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: Orsolini-gol, altra beffa nel finale per Stankovic

Blucerchiati sconfitti in casa dopo i pareggi contro Monza e Inter: i felsinei salgono al settimo posto in classifica

Niente da fare per la Sampdoria che, dopo i pareggi contro Monza e Inter, perde in casa contro il Bologna e rimane ferma a quota 11 punti, al penultimo posto in classifica. Finale amaro per i blucerchiati, puniti da un gol di Orsolini allo scadere. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Soriano, nella ripresa i padroni di casa pareggiano con Sabiri su calcio di rigore e sprecano l'occasione di portarsi avanti con lo stesso Sabiri, ancora dagli 11 metri, ma Skorupski questa volta si supera. Nel finale la magia del numero 7 rossoblu condanna gli uomini di Stankovic: felsinei ora al settimo posto in classifica.