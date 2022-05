Poker Sampdoria alla Fiorentina: 4-1 a Marassi. Colley espulso nel finale, salta l’Inter

La Sampdoria vince 4-1 c0ntro la Fiorentina nel primo dei due posticipi del lunedì della 37° giornata di Serie A.

La Sampdoria vince 4-1 contro la Fiorentina nel primo dei due posticipi del lunedì della 37° giornata di Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato con Ferrari al 16' e trovano il raddoppio al 30' con Quagliarella. Nella ripresa, arrivano i gol di Thorsby e Sabiri, prima della rete di Nico Gonzalez, su rigore, per la viola ad un minuto dalla fine. La Samp aggancia lo Spezia a 36 punti, in attesa dell'ultima giornata contro l'Inter. A San Siro non ci sarà Colley, espulso nel finale per proteste e dunque squalificato per il match di domenica prossima. La Fiorentina resta settima a quota 59, gli stessi dell'Atalanta, a -1 dalla Roma.