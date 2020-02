Sampdoria, i 23 convocati di Ranieri per l’Inter: recupera un centrocampista

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha annunciato i nomi dei 23 convocati per la sfida con l’Inter. Assenti Murru e Ramirez per squalifica mentre non fa parte del gruppo il difensore Ferrari mentre ha recuperato Ekdal. Ecco i 23 giocatori partiti per Milano:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella.