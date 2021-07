Sampdoria, fatta per l’arrivo di Faggiano come nuovo direttore sportivo

È fatta per l'arrivo di Daniele Faggiano alla Sampdoria, si attende soltanto l'ufficialità. Mancano solo pochi dettagli

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - È fatta per l'arrivo di Daniele Faggiano alla Sampdoria, si attende soltanto l'ufficialità. Mancano solo pochi dettagli per la risoluzione del contratto che aveva col Genoa fino al 30 giugno 2023. Faggiano sarà il nuovo direttore sportivo blucerchiato, un arrivo importante per il club del presidente Massimo Ferrero: infatti Faggiano è stato l'artefice del miracolo Parma portato dalla Lega Pro alla serie A. Farà coppia sul mercato con Carlo Osti, recentemente promosso a responsabile dell' area tecnica ligure.