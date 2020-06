Sampdoria, Ferrari: “Pronti per la sfida con l’Inter: dobbiamo sfruttare una loro difficoltà…”

Il difensore della Sampdoria, Alex Ferrari, ha parlato al canale Youtube del club blucerchiato della ripresa del campionato e la sfida contro l’Inter, in programma domenica sera a San Siro alle 21:45.

“Io la squadra l’ho vista molto pronta, essendo stato lontano dai campi per quattro/cinque mesi, quando sono tornato ho visto anche un modo di giocare che prima non avevamo. Forse è arrivata la consapevolezza e la tranquillità. Secondo me potrà aiutarci molto. Ripartire con gli stadi chiusi, senza tifosi, diciamo che per noi sarà dura. Sarà difficile senza la loro spinta, ma come lo sarà per noi sarà così anche per gli altri e in trasferta sfrutteremo questa loro difficoltà per fare punti. Il campionato ricomincia con due impegni molto difficili, che sono Inter e Roma, ma giocando ogni tre giorni le difficoltà, come le abbiamo noi ce le hanno anche loro, quindi dobbiamo cercare di essere pronti e portare a casa più punti possibili“.