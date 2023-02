Sampdoria, Ferrero ha provato a tornare allo stadio a Monza: ci riprova contro l’Inter?

La situazione societaria della Sampdoria potrebbe regalare altri colpi di scena. Così scrive l'edizione geneovese di Repubblica: "Massimo Ferrero sta cercando di riprendere, di fatto, spazi e potere. Anche il suo tentativo di essere presente a Monza è un segnale inquietante dopo quanto successo a Marassi, quando si è presentato lo scorso 17 ottobre in occasione della gara contro la Roma, con la durissima, e immediata contestazione da parte del pubblico, con diversi cori nei confronti dell'ex numero uno blucerchiato. Naturalmente non esiste un motivo, a parte il buon senso, che impedisca all'ex patron di accedere allo stadio. Anche la fantasiosa ipotesi che potesse essergli comminato un Daspo è evaporata rapidamente. In teoria, Ferrero potrebbe quindi riprovarci contro l'Inter. Ovviamente dovrebbe essere dotato di un titolo d'ingresso, acquistato od in omaggio, un'ipotesi, l'ultima, da escludere".