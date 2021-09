Sampdoria, Gabbiadini: “Adesso sto bene. Campionato difficile, noi siamo forti”

L'attaccante blucerchiato sta recuperando la miglior condizione dopo il problema alla caviglia accusato alla prima giornata

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato a margine della presentazione del progetto «Sampdoria Biosafe»: "Adesso sto bene: sono partito per il ritiro dopo il problema dell'anno scorso quando non riuscivo a dare continuità e non mi sono mai fermato. Per questo sono molto contento. Purtroppo alla prima di campionato mi è capitato questo episodio sfortunato con la caviglia che si è girata. Ora sto seguendo un protocollo di recupero assieme allo staff medico e ai fisioterapisti e a breve farò degli accertamenti ma sta andando tutto bene. Tempi di recupero? Non lo so ancora e non voglio dire tempi sbagliati, ma lavoriamo giorno dopo giorno per far sì che la caviglia migliori.