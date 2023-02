Sampdoria, Gabbiadini: “Da gennaio siamo un’altra squadra. Giocare contro di noi…”

"Da quando abbiamo ripreso a gennaio, stiamo dimostrando che ci siamo. Certe volte non arrivano i risultati ma non dobbiamo mollare di un centimetro, alla fine tireremo le somme. Da gennaio siamo un'altra squadra, lottiamo tanto in campo. Quando le altre vengono a giocare con noi non sono mai felici, sono sicuro che i risultati arriveranno. Sono un veterano ma anche i giovani stanno mettendo tutto, siamo un gruppo unito, dobbiamo crederci e aspettare qualcosa di bello"