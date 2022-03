GdS – Sampdoria, Giampaolo cambia modulo per Sensi? Piacevole problema

I blucerchiati potrebbero sperimentare presto un nuovo assetto tattico per permettere la coesistenza dell'interista e Sabiri

Marco Giampaolo è potrebbe cambiare il look della sua Sampdoria. Al vaglio, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un nuovo modulo che consentirebbe la coesistenza di Sensi e Sabiri: "Adesso, per il tecnico di Bellinzona, si potrebbe porre un “piacevole” problema per quanto riguarda la formazione: Sensi o Sabiri? Risposta: entrambi. Nonostante il ruolo sia più o meno lo stesso, tra i due non esiste competizione. Il posto del centrocampista di proprietà dell’inter non è in discussione e, considerando le condizioni non sempre ottimali di Quagliarella, ecco che agirebbe dietro le spalle di Caputo e – appunto – Sabiri, adattato seconda punta. È probabile che la Samp, nel corso di questa settimana, proverà questo undici iniziale in vista della sfida a Mourinho: per centrare la salvezza e… la conferma di Sabiri".