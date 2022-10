Sampdoria, Giampaolo esonerato. Sky: “Due i nomi per sostituirlo”

Sono due i nomi in lizza per sostituire Marco Giampaolo, entrambi eventuali ritorni: ecco i nomi da Sky Sport

L'ennesime sconfitta è costata la panchina a Marco Giampaolo. Il tecnico è stato infatti esonerato dalla Sampdoria dopo la pesante sconfitta per 3-0 in casa contro il Monza. Spiega Sky Sport: "Contro lo Spezia, la posizione del tecnico non era minimamente in discussione: la società, infatti, lo aveva confermato a prescindere poi dal risultato finale (la Samp ha perso 2-1 fuori casa). Ma dopo la prestazione di oggi, con 0 gol e una squadra totalmente in balia dei problemi emersi, la posizione della società è cambiata.