Sampdoria, Giampaolo: “Sensi? Tolto per precauzione, ha avuto un risentimento”

Il tecnico blucerchiato ha parlato delle condizioni del centrocampista, sostituito al termine del primo tempo

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, al termine del match perso 4-0 contro l'Atalanta ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Stefano Sensi, sostituito durante l'intervallo: "Sensi? Mi ha detto che aveva un piccolo risentimento dovuto al problema di 10 giorni fa. In questo tipo di partite, dove l'aspetto fisico e la contrapposizione individuale sono le cose più importanti, rischi poi non solo di perdere la partita, ma anche il calciatore: è stata una scelta precauzionale".