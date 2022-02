Sampdoria, Giovinco ha firmato: “Sono felicissimo, non vedo l’ora di iniziare”

L'ex attaccante della Juventus torna in Italia dopo 7 anni trascorsi tra Canada e Arabia Saudita: domani l'ufficialità

Sebastian Giovinco è un nuovo giocatore della Sampdoria: l'ex attaccante della Juventus torna in Italia dopo 7 anni trascorsi tra Canada e Arabia Saudita per sostituire l'infortunato Gabbiadini, la cui stagione si è conclusa in anticipo a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. La Formica Atomica è stato intercettato all'uscita dalla sede blucerchiata, subito dopo aver firmato il contratto: "Tutto a posto, ho firmato, parlerò domani. Sono felicissimo, anche perchè torno in Italia dopo 7 anni. Non vedo l'ora di poter fare il primo allenamento, sono molto contento".