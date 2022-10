Sampdoria, oggi incontro con l’agente di Stankovic: fumata bianca in arrivo?

Il club blucerchiato, dopo l'esonero di Giampaolo, spera di chiudere in giornata per l'ex centrocampista dell'Inter

La Sampdoria ha scelto: è Dejan Stankovic il candidato numero uno per prendere il posto dell'esonerato Giampaolo. I blucerchiati, come scrive gianlucadimarzio.com, puntano a chiudere già in giornata per l'ex centrocampista dell'Inter, reduce dall'esperienza alla guida della Stella Rossa: previsto un incontro a Milano con Fali Ramadani, agente dell'allenatore serbo, per provare a trovare l'intesa e chiudere l'accordo.