Nuovo arrivo in casa Sampdoria: il club blucerchiato si è assicurato le prestazioni di Telasco Josè Segovia Perez, centrocampista classe 2003 venezuelano che era finito sul taccuino di diversi top club europei, tra cui anche l'Inter. Così scrive Il Secolo XIX: "Il colpo di mercato dellaSampdoria di questa settimana è arrivato, anche se di prospettiva: il venezuelano Telasco Josè Segovia Perez, centrocampista classe 2003, miglior giocatore dell'ultimo Torneo di Tolone (dove ha segnato nella finale persa con la Francia per 2-1), uno dei più rinomati del mondo a livello giovanile. Arriva in prestito (investimento minimo) dal Deportivo Lara con un obbligo di riscatto a poco più di un milione legato alle sue presenze in prima squadra. La Samp si è mossa sottotraccia, battendo la concorrenza di diverse società di spessore come Ajax, Braga e Inter".