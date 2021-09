Sampdoria, fissata la ripresa degli allenamenti dopo il pareggio con l’Inter

Lo ha comunicato il club blucerchiato in seguito al 2-2 della sfida di oggi a Marassi tra i padroni di casa e i nerazzurri

Dopo il pareggio contro l'Inter di oggi, la Sampdoria riprenderà ad allenarsi in seguito a un'intera giornata di riposo. Lo ha comunicato il sito ufficiale del club blucerchiato: "Un giorno e mezzo di stacco e poi si torna in azione in ottica-Empoli. Dopo il pareggio con l’Inter, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno concesso un po’ di riposo alla squadra, che si ritroverà nel pomeriggio di martedì al “Mugnaini” di Bogliasco", si legge.