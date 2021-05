Sampdoria, oggi ripresa in vista dell’Inter: il report dell’allenamento

Il report dell'allenamento della Sampdoria, che inizia a preparare la sfida contro l'Inter in programma sabato a San Siro

Ripresa sotto il sole al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria è tornata ad allenarsi in due gruppi. Claudio Ranieri ha così diviso la squadra: rigenerante in palestra per chi ha giocato più minuti con la Roma e seduta completa per tutti gli altri, che si sono esercitati sul campo 1 tra tecnica, possessi e partitelle. Domani, mercoledì, altro appuntamento mattutino.