Serie A, Sampdoria-Salernitana 1-2: i campani ci credono, blucerchiati in crisi

La formazione granata vince e si rilancia nella corsa salvezza: decidono le reti di Fazio ed Ederson in apertura

Fondamentale vittoria in ottica salvezza per la Salernitana, che vince sul campo della Sampdoria e inguaia i blucerchiati, alla terza sconfitta consecutiva. Partita indirizzata fin dai primi minuti: Fazio al 4' ed Ederson al 6' mettono la sfida in discesa per i campani, ai padroni di casa non basta la rete segnata da Caputo poco dopo la mezz'ora.