Sampdoria, D’Aversa a rischio: per la successione il favorito è Stankovic

Fra le panchine attualmente a rischio in Serie A c'è quella di Roberto D'Aversa alla Sampdoria, che paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con 15 punti in altrettante partite. In caso di esonero, secondo il Corriere dello Sport, il favorito è l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic, ora allenatore della Stella Rossa di Belgrado:

"La situazione va tenuta monitorata: l'asse Genova-Belgrado è tornato ad essere rovente come la scorsa primavera quando Stankovic era stato contattato (e incontrato a Milano) la prima volta dal presidente Ferrero. A quest'ultimo è stato consigliato da Sinisa Mihajlovic, "fratello maggiore" di Dejan oltre che ex compagno alla Lazio e all'Inter (...). Il nuovo sondaggio con Stankovic fa però capire che la posizione del tecnico nato a Stoccarda non è salda e che il suo futuro in panchina dipenderà dal prossimo o dai prossimi risultati. Deki, dopo aver vinto lo scorso campionato serbo con la Stella Rossa, adesso è al secondo posto in classifica, a -3 dal Partizan, e in piena corsa per il passaggio del turno in Europa League (guida il girone F; non deve perdere a Braga l'ultimo match)".