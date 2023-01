Serie A, Sampdoria-Udinese 0-1: Ehizibue gela il Ferraris a tempo quasi scaduto

I friulani di Sottil ritrovano la vittoria che mancava da 3 turni, per i blucerchiati terza sconfitta consecutiva

Torna alla vittoria l'Udinese, che batte la Sampdoria grazie a un gol di Ehizibue a tempo quasi scaduto e condanna i blucerchiati, al terzo ko consecutivo. Match a lungo in equilibrio, deciso da un singolo episodio. Buio pesto per la formazione di Stankovic, che paga le incredibile difficoltà sotto porta: solo 8 le reti segnate in 19 partite.