La Sampdoria saluta D’Aversa: torna Giampaolo. Firma attesa in serata

Dopo la sconfitta interna contro il Torino, il club ha deciso di esonerare il tecnico

"Per lui un contratto di 6 mesi più eventuali due anni legati alla salvezza. A Torino, in Coppa Italia con la Juve, in panchina non siederà più D’Aversa, per il quale l’esonero arriverà nelle prossime ore. Il ritorno di Giampaolo alla Samp potrebbe essere formalizzato quindi già nella serata di oggi".