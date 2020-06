Samuel: “Mourinho lo paragono ad un altro mio ex allenatore. Il gol più bello nel derby”

Walter Samuel, in una una intervista ad Olè, ha parlato della sua esperienza al Boca. E nelle sue parole si legge anche: «Il gol che ho segnato nel derby contro il Milan, di testa, davanti alla mia famiglia, è uno dei più belli per me».

Siccome ora fa l’allenatore gli hanno chiesto come è stato avere due allenatori come Carlos Bianchi e José Mourinho: «Mou e Bianchi potrebbero essere simili sulla comunicazione. Carlos è stato un grande comunicatore anche con i media. Lanciava frecciate, faceva parlare di quello che interessa a lui. Entrambi sanno come gestire i media molto bene e in questo sono molto simili. Trasmettono al gruppo tranquillità, assorbono loro tutta la pressione. Vorrei parlare con Carlos Bianchi, gli ho mandato un messaggio per il compleanno ma vorrei confrontarmi con lui. Non mi piace disturbare o pesare, ma vorrei mi raccontasse le sue esperienze, come ha fatto con altri suoi ex calciatori».

(Fonte: olè.com.ar)