Samuel: “Fascia orgoglio per Lautaro, lo vedo felice. Champions? L’Inter può passare”

Presente a un evento della 'Fondazione Pupi' di Javier Zanetti, Walter Samuel, ex difensore dell'Inter , ha toccato vari temi di casa nerazzurra:

"Quando possiamo siamo sempre presenti, perché è una cosa bella quella che fa Pupi insieme alla moglie. Lautaro? Non deve dimostrare niente a nessuno, ha fatto sempre benissimo e siamo contenti di averlo. Quando è felice si vede. Avere la fascia di capitano è un orgoglio. Vengo spesso a San Siro a vedere le partite. Vedo l'Inter bene, ora bisogna lottare per la Champions con altre squadre attrezzate, sarà una lotta dura, è difficile prendere il Napoli. All'andata contro il Porto l'Inter ha giocato bene, ora ha tutte le carte per passare il turno".