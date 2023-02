Samuel sicuro: “Lautaro leader dell’Inter. Non molla mai in ogni partita”

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Walter Samuel , ex calciatore dell'Inter, ha parlato così di Lautaro Martinez e della sua leadership, oggi, in nerazzurro: "Penso che Lautaro sia sicuramente uno dei leader di questa Inter. Il fatto di essere stato capitano in queste ultime partite gli ha dato più responsabilità, che lui ha saputo gestire al meglio.

Mi fa molto piacere e sono veramente molto contento per lui. Diventare leader in una squadra come l’Inter è ovviamente importante, ma non penso ci sia un’unica maniera per esserlo.aiuta sicuramente possedere delle caratteristiche che hanno sempre distinto la squadra come la pazzia o la voglia di non mollare mai. E, quest’ultima, Lautaro la mette in pratica in ogni partita".