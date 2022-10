San Siro, accordo tra Inter, Milan e Comune: sospesi gli affitti 2019/20 e 2020/21

Continuano i dialoghi tra Inter, Milan e Comune di Milano sulla questione San Siro, ma stavolta non in merito al nuovo stadio. Il dialogo stavolta verte sull'ammontare del canone di concessione dello stadio durante gli anni della pandemia. Scrive il Corriere della Sera: "I due club hanno fatto ricorso a un articolo della convenzione che prevede una riduzione proporzionale del canone in caso lo stadio non sia pienamente fruibile qualora dipenda da cause di forza maggiore e non dal concessionario, ma nell'ultima puntata i contendenti si sono lasciati dandosi appuntamento al Tar.