Ts – San Siro, a gennaio 8 partite in 17 giorni. C’è la soluzione per salvare il campo

Dal 6 al 23 gennaio San Siro ospiterà otto partite. Il manto erboso sarà messo a dura prova, ma c'è la soluzione

Dal 6 al 23 gennaio San Siro ospiterà otto partite. Il manto erboso sarà messo a dura prova e servirà un'accurata manutenzione in un mese, gennaio, dove le condizioni climatiche sono le peggiori. Come sottolinea Tuttosport, le due settimane della sosta di Natale saranno utilizzate per migliorare la qualità del manto. "Oltre ad affidarsi alle serpentine riscaldate e alle luci fotosintetiche, si lavorerà per rinverdire le zolle spelacchiate. Castelli ha fatto arrivare dagli Stati Uniti una qualità di erba utilizzata per i campi da golf. Si chiama “poa trivialis” e attecchisce rapidamente anche col freddo. Quindi dovrebbe assicurare una copertura più uniforme alla ripresa del campionato".