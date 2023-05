Vincolo su San Siro, incontro in Comune: Inter e Milan attendono risposta

Nuovo capitolo della telenovela legata al nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire in sostituzione dell'attuale San Siro: delegazioni nerazzurre e rossonere hanno incontrato i vertici del Comune di Milano per fare il punto della situazione. Così scrive Tuttosport: "Inter e Milan sperano di ricevere a breve la risposta della soprintendente che impedisca l'apposizione di un vincolo su San Siro, uno degli ostacoli all'avanzamento dell'iter del nuovo stadio nell'area. È l'esito dell'incontro in Comune tra i club, il sindaco Sala e la soprintendente Carpani. Per il Milan ancora una volta presente l'ad Furlani senza il presidente Scaroni".