Inter, i tifosi rispondono presente: “Oltre 60mila biglietti venduti per la Cremonese”

"Ieri, intanto, era l’ultimo giorno per acquistare il cosiddetto “Champions Pack” per assistere alle partite di Champions League, in prelazione per gli abbonati in questa stagione, confermando il proprio posto a sedere. Gli abbonati in A potranno comunque in esclusiva acquistare un posto qualsiasi tra quelli non confermati dalle 10.30 di oggi e fino alle ore 18 di domani. Dopo i sorteggi verranno comunicate su Inter.it le modalità di vendita per i posti rimasti liberi, sia come eventuale pacchetto di mini-abbonamento sia per i biglietti dei singoli match".