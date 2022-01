San Siro, Inter e Milan valutano rizollatura. Il responsabile: “Faremo il possibile”

Per ovviare a una condizione obiettivamente disastrosa, Inter e Milan valutano l'ipotesi di una completa rizollatura del terreno di San Siro

"'Faremo tutto ciò che possiamo, usando le migliori tecnologie: lampade fotosintetizzanti, serrette, drenaggio forzato, riscaldamento del terreno costante a 16° C. La situazione non è comunque nulla in confronto a prima del 2000 quando il campo veniva rifatto dieci volte a stagione'. L’ipotesi di una rizollatura completa durante la sosta è sul tavolo, ma c’è prima da valutare ogni possibile complicazione, visto che i giorni sono pochi e il rischio è che l’erba non attecchisca. M-I Stadio, la società compartecipata da Milan e Inter, sta decidendo in queste ore".