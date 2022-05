CorSera – Niente eventuale festa scudetto a San Siro per il Milan: i motivi

Lo stadio Meazza non verrà concesso ai tifosi rossoneri in caso di vittoria del campionato, nè domenica nè lunedì

"In caso di vittoria del 19° scudetto, la festa esploderà subito sul prato del Mapei, davanti a non meno di 10 mila tifosi milanisti. Ieri il sito del Sassuolo è andato in tilt per le troppe richieste di biglietti. E poi? L’ipotesi più quotata è al momento la classica sfilata a bordo di un bus scoperto per il centro di Milano, con arrivo in piazza Duomo, cuore e simbolo della città. Anche qui c’è un problema. Il giorno prima è in programma il concerto di Radio Italia, dov’è prevista un’alta affluenza. L’area verrà sgombrata dalle transenne nella notte tra sabato e domenica, il problema è il palco da smontare: probabile si riesca a ridurre, non a eliminare del tutto. Giovedì mattina è in programma un incontro in Questura del Comitato ordine pubblico, si tenteranno di capire le esigenze dei tifosi e andargli incontro. Un programma definitivo ancora non c’è.