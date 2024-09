"Secondo i boomakers la melina non è finita, le trattative non si chiuderanno in poche ore ma l'affaire San Siro alla fine andrà in porto. Domani alle 11 è fissato l'incontro decisivo tra il sindaco di Milano Beppe Sala, Milan e Inter e il colosso delle costruzioni Webuild che a inizio agosto ha consegnato alle squadre il progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza. Sala tenterà il tutto per tutto per evitare di passare alla storia come il sindaco che ha fatto scappare il calcio, anche se la telenovela in sei anni ha regalato continui colpi di scena. Dalla sua ha che le squadre sono costrette a fare economia, tradotto: a rimanere insieme per contenere i costi".