Questione San Siro, parla Sala: “Escludo utilizzo di due stadi, troppo costoso”

Il sindaco di Milano è tornato a parlare della questione stadio per Inter e Milan: ecco le sue dichiarazioni di oggi

Giuseppe Sala , sindaco di Milano, torna a parlare della questione stadio . A margine dell’inaugurazione dell’installazione Be Water di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari all’interno della piscina Cozzi di viale Tunisia, Sala ha parlato del progetto di Inter e Milan di un nuovo stadio per Milano .

Queste le dichiarazioni riportate dall'ANSA: “Il costo per mantenere lo stadio è enorme e, se dicessimo che il vecchio San Siro lo usiamo per le Nazionali, voglio vedere le altre città cosa rispondono. Una struttura così importante deve essere utilizzata. L'unica cosa che mi sentirei di escludere è l'utilizzo dei due stadi. Dobbiamo sempre, soprattutto in campagna elettorale, non cedere alla tentazione di accontentare tutti perché poi c'è una cosa da accontentare: il bilancio del Comune". È impossibile, come previsto dal programma del centrodestra, la soluzione di mantenere attivi e funzionanti due stadi nel quartiere di San Siro.