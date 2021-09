Nuovo San Siro decisivo per Inter e Milan. GdS: “Ultimo sprint dopo le elezioni”

Ancora tutto fermo per quanto riguarda il progetto del nuovo impianto di gioco chiesto a gran voce dai club milanesi

"Seppure con strategie di comunicazione diverse, da mesi sia rossoneri che nerazzurri lasciano filtrare la loro febbrile attesa: il nuovo San Siro è considerato uno snodo decisivo per il futuro, da lì passa la crescita globale dei due brand. Impossibile, quindi, aspettare ancora perché troppo tempo è già stato seminato per strada. L'augurio comune è che la nuova amministrazione, qualunque essa sia, possa prendere in mano il dossier in fretta e che non ci siano nuovi stop di natura politica: aspettare la scadenza elettorale è stato per Inter e Milan quasi fisiologico, ma prolungare ancora sarebbe considerato un grave errore. Una volta depositata l'integrazione dello studio di fattibilità e il piano economico del masterplan, i club attendono quindi il sì della giunta per fare partire il progetto esecutivo. Poi si passerà alla scelta tra la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica Sportium: l'obiettivo è sempre il trasloco nel 2024".