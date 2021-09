Inter, Sanchez punta la Samp. Il cileno va di fretta: “Vuole un ruolo importante”

L'attaccante è pronto a rientrare in gruppo e vorrebbe essere tra i convocati già a Genova, più facile venga aggregato col Real

"Sanchez ha probabilmente finito il lavoro personalizzato in solitaria e da mercoledì potrebbe riaggregarsi al gruppo nerazzurro in vista del primo mini-ciclo da una partita ogni tre giorni. Il cileno punta la trasferta in casa della Samp, dove lo scorso anno fu protagonista in negativo di quel 2-1 per i blucerchiati: il rigore sbagliato in avvio indirizzò il match. Genova potrebbe essere troppo vicina per un rientro tra i convocati, più facile aspettarsi un rientro post Champions, nel match di sabato 18 in casa contro il Bologna. Sanchez va di fretta, vuole ritagliarsi anche lui un ruolo importante in questa nuova Inter di Inzaghi", spiega La Gazzetta dello Sport.