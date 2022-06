Sanchez non rinuncia a nulla e sogna il Barcellona: Inter, si complicano i piani?

Alexis Sanchez non farà parte della rosa dell'Inter della prossima stagione: una questione già risaputa, ma al momento non c'è ancora accordo sulla rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. E che, come scrive il Corriere dello Sport, rischia di complicare i piani nerazzurri:

"L'urgenza, però, è chiudere il rapporto con Sanchez. Il suo ultimo anno di contratto prevede emolumenti per poco più di 7 milioni e il cileno non ha intenzione di rinunciare a nulla. In sostanza, serve che trovi una squadra e che l'Inter intervenga coprendo la differenza sul pagamento dell'ingaggio. Sanchez preferisce restare in Europa, con uno sguardo preferenziale sulla Spagna. L'opzione Siviglia, però, sembra tramontata. In Cile sostengono che la vera speranza del "Nino Maravilla" - sondato anche lui dal Marsiglia di Sampaoli - sia quella di tornare al Barcellona e che, per riuscirci, sia disposto anche ad attendere che il club catalano sistemi i suoi problemi economici per tesserare nuovi giocatori. Allungare i tempi, però, complicherebbe i piani di viale Liberazione, che in alternativa dovrebbe trovare un accordo per risolvere il contratto di Sanchez, solo che potrebbe costare più del previsto".