Sky – Inter: Sanchez, che impatto con la Fiorentina. Chance da titolare col Benevento

“Sanchez sta molto bene e lo ha dimostrato. Uno tra Lukaku e Lautaro potrebbe riposare con il Benevento e il cileno sarebbe pronto a sostituirlo. Nella gara dell’Inter contro la Fiorentina è entrato dalla panchina ma dato via al gol del tre pari e ha anche fatto l’assist per il 4 a 3 di D’Ambrosio“. Matteo Barzaghi, su Skysport, parla dell’ipotesi che vedrebbe da titolare in campo l’attaccante cileno.

Per quanto riguarda Nainggolan si dice che possa ancora tornare al Cagliari, ma il giornalista sottolinea che se rimanesse i nerazzurri avrebbero una carta in più di forza a centrocampo. “Quando sono entrati lui e Vidal a dare forza in mezzo, il reparto è cambiato e ha guadagnato in termini di cattiveria agonistica e di carisma”. Per quanto riguarda Skriniar, cederlo significherebbe trovare un sostituto all’altezza: “Anche se non si è trovato bene nella difesa a tre è molto forte”, ha sottolineato Barzaghi.