Sanchez lascia il 7 del Cile. Alexis vestirà una maglia ‘pesante’ nella Roja

L'attaccante dell'Inter ha scelto di lasciare il numero 7 per vestire la maglia numero 10 nella sua Nazionale

Alexis Sanchez si sta preparando per affrontare la Coppa America con il suo Cile. Dopo l'anno tormentato dagli infortuni con l'Inter, l'attaccante vuole farsi trovare pronto e rientrare in forma in vista della prossima stagione e del nuovo allenatore che troverà in nerazzurro.