Sanchez, problemi tra Inter e United per il prestito? Capuano: “Questo dimostra che…”

Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni circa la posizione del Manchester United in merito al prestito all’Inter di Alexis Sanchez. Complice la pandemia del Coronavirus, i due club devono trovare l’ok per l’estensione dell’accordo che è destinato a scadere domani. Secondo le ultime, i Red Devils sarebbero intenzionati a concedere l’ok fino al termine della Serie A ma non per le Coppe, visto che l’Inter è una delle avversarie in Europa League proprio della squadra di Solskjaer. E il discorso Sanchez può essere ‘copiato’ e incollato per Smalling con la Roma, altra contender nella corsa all’Europa League. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così la vicenda:

“Il comportamento del ManUtd nei confronti di Roma e Inter è una dimostrazione di piccolezza di un club che è stato un grande club”.