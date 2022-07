Inter, grana Sanchez: il cileno vuole la Champions. Pinamonti attende Monza o Atalanta

I due attaccanti sono in uscita, ma al momento non ci sono imminenti novità in merito alla loro partenza

Andrea Della Sala

L'Inter spera di avere novità a breve per Sanchez e Pinamonti. Il primo non trova la squadra che lo soddisfi e non ha ancora un accordo col club per la buonuscita. Il secondo ha rifiutato la Salernitana preferendo altre destinazioni.

"Alexis è ancora alla ricerca di una squadra per risolvere il contratto con l'Inter tramite il pagamento di un incentivo all'esodo intorno agli 8 milioni (compresi i soldi "accantonati" nel 2020-21), ma non è detto che la vicenda si risolva in breve. Motivo? Il Marsiglia lo vuole, ma altre pretendenti allettanti potrebbero entrare nel group stage della Champions dopo preliminari e play off (23-24 agosto). Sanchez salterà le amichevoli ufficiali, ma continuerà ad allenarsi alla Pinetina", spiega il Corriere dello Sport.

"Stessa sorte per Pinamonti che ha rifiutato la Salernitana e aspetta l'Atalanta o il Monza. L'Inter prende in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. Anche a un club "amico" come la Dea dalla quale, seppur in prestito con obbligo di riscatto, i calciatori li ha sempre acquistati", il punto del quotidiano.