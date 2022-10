Ex Inter, Sanchez diventa il miglior marcatore cileno della Champions League

Il trasferimento al Marsiglia sembra aver fatto bene ad Alexis Sanchez: l'ex attaccante dell'Inter ha già raggiunto quota 6 centri tra Ligue 1 e Champions League, ed è andato in rete anche ieri sera nel successo contro lo Sporting Lisbona. Un gol importante per il Niño Maravilla, che diventa così il miglior marcatore cileno della storia della massima competizione europea con 15 trasformazionei, agganciando al primo posto Arturo Vidal, altro ex nerazzurro.